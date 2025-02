Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati e assicurare una cornice di sicurezza, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana hanno svolto un servizio straordinario di controllo in tutto il territorio di competenza.

Nel dettaglio:

– a Francavilla Fontana, i Carabinieri:

· hanno eseguito un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare a carico di un 39enne, il quale dovrà scontare una pena di due anni poiché condannato per i reati di detenzione, porto illegale di armi da fuoco, ricettazione e lesioni personali;

· hanno denunciato per truffa un 54enne che, in relazione alla compravendita di un mini escavatore, avrebbe pagato consegnando all’acquirente un assegno del valore di 12.000,00 euro, poi risultato falso;

· hanno denunciato un 36enne poiché, sottoposto a controllo della circolazione stradale in orario notturno, è stato sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di alterazione dovuta al consumo di bevande alcoliche. Al giovane è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto;

– a Oria, i Carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare a carico di un 68enne, il quale dovrà scontare una pena di due anni poiché ritenuto responsabile dei reati di favoreggiamento della prostituzione e appropriazione indebita;

– a Erchie, i Carabinieri:

· hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di una 37enne condannata a quattro anni di reclusione per i reati di furto e rapina commessi tra il 2015 e il 2016 a Torre Santa Susanna;

· hanno denunciato una 25enne per il reato di truffa, poiché sarebbe riuscita ad ottenere un bonifico di quasi 1.500,00 euro dopo che un complice, fingendosi telefonicamente dipendente della banca della vittima, aveva prospettato a quest’ultima delle presunte irregolarità, in realtà rivelatesi infondate;

– a Torre Santa Susanna, i Carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare a carico di un 33enne, il quale dovrà scontare una pena di oltre due anni poiché condannato per reati in materia di violazione della normativa sugli stupefacenti.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.