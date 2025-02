Cardiologie aperte anche nell’ospedale Perrino di Brindisi per la campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore e dall’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) con iniziative in programma in tutta Italia nella settimana dal 10 al 16 febbraio.

Il personale del reparto di Cardiologia dell’ospedale, diretto dal dottor Gian Paolo Giorda, ha organizzato incontri, rivolti ai cittadini, con alcuni specialisti che approfondiranno argomenti di grande rilevanza.

Lunedi 10 febbraio si parlerà di fibrillazione atriale con il dottor Giovanni Caroli, martedì 11 febbraio di Cardioncologia e Cardioncologia di genere con la dottoressa Alessandra Leopizzi, mercoledì 12 febbraio la dottoressa Alessandra De Castro tratterà la Cardiologia di genere, giovedì 13 febbraio la dottoressa Margherita Ilaria Gioia parlerà di scompenso cardiaco, mentre venerdì 14 febbraio la dottoressa Maria Milo darà informazioni sulla prevenzione dei fattori di rischio modificabili.

Tutti gli incontri, con accesso libero e gratuito, si terranno dalle 14 alle 16 negli ambulatori di Cardiologia al primo piano dell’ospedale.

Per avere informazioni sulla prevenzione dei fattori di rischio modificabili sarà anche possibile contattare telefonicamente il direttore facente funzione del reparto Gian Paolo Giorda chiamando il numero 0831 537466 dalle 10 alle 12 di venerdì 14 febbraio.

Durante la settimana la Fondazione per il Tuo Cuore ha attivato il numero verde dedicato 800052233 a cui risponderanno medici negli orari 10-12 e 14-16 per dare informazioni sulle malattie cardiovascolari.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI