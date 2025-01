Comunicato del Consigliere e assessore regionale Fabiano Amati.

“Il 3 febbraio saranno consegnati i lavori per la ristrutturazione della casa di comunità di Cisternino. Il valore dei lavori è pari a 3,6 milioni di euro e il loro completamento è previsto per fine febbraio 2026.

La Casa di comunità è situata in via Regina Margherita e ospita attualmente diversi servizi territoriali. Con la ristrutturazione, l’immobile sarà reso più efficiente, adeguato alla normativa e in grado di ampliare la gamma dei servizi a disposizione dei cittadini.

La Casa di comunità, con i relativi servizi, si congiunge all’Ospedale di comunità sito in via Magellano, anch’esso oggetto di lavori per circa 2 milioni di euro, attivato a tempi di record durante il periodo Covid, poi destinato all’assistenza di pazienti in dimissioni protette e affidato alla gestione dei medici di medicina generale e a personale sanitario del servizio pubblico.

Ringrazio il servizio tecnico della ASL di Brindisi e in particolare il direttore Sergio Rini e il Direttore dei lavori Renato Ammirabile”. /comunicato