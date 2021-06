“L’Amministrazione comunale di Oria ha deciso di avviare un’azione civile nei confronti delle persone condannate in sede penale, per le violazioni ambientali e urbanistiche commesse durante il restauro del Castello di Oria. Una causa civile perché Oria sia risarcita non solo per i danni materiali, subiti in quella vicenda, ma anche e soprattutto d’immagine.

Oria, proprio in queste settimane, su più fronti e per più strade, si sta battendo affinché lo straordinario maniero che la sovrasta da sempre, torni a essere fruibile al pubblico. La Regione, così come ho richiesto, sta cercando di incardinare la procedura per riconoscere il castello monumento di ‘interesse eccezionale’. E l’amministrazione sta lavorando per trovare un accordo con la proprietà.

L’azione civile per conseguire il risarcimento è un altro tassello fondamentale in questo intricato mosaico, al termine del quale Oria dovrà ricevere fino in fondo tutto ciò che le spetta in relazione a quel castello che non è per lei solo una bella struttura storica. Ma è la sua identità, è il suo simbolo, è la sua storia, è parte della sua anima.

Quindi bene così: ogni passo nella giusta direzione va mosso con determinazione e senza più tentennamenti. I danni si pagano e la storia e l’identità di una comunità intera non si barattano”.

Nota del Consigliere regionale del PD, Maurizio Bruno Presidente del Comitato regionale Permanente Protezione Civile