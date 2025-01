Nuovo rinforzo offensivo per l’US Città di Fasano, che ufficializza l’arrivo della punta argentina Agustìn Marsico, classe ’97, in prestito dal Trapani e tesserato per la Fidelis Andria nella prima parte dell’attuale stagione. L’attaccante albiceleste ha giocato in passato nella seconda serie portoghese nell’SC Covilhã, per poi approdare nello scorso campionato a Locri, dove ha realizzato 12 reti in 21 presenze.

Queste le prime parole del nuovo volto biancazzurro, disponibile già per l’impegno in campionato di domani: “Sono felice di essere arrivato a Fasano, in un club che ho potuto apprezzare per la qualità del gioco, palla a terra, che si sposa bene con le mie qualità. Non vedo l’ora di poter un contributo per risalire in classifica e per far felici i nostri tifosi”.

Ha invece lasciato la rosa fasanese Sabino Signorile, a cui vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso per il club e gli auguri per un radioso futuro.

