Con la Determina n. 41 del 31.01.2022 è stata aggiudicata definitivamente la procedura del “Restauro Conservativo delle Edicole della Via Crucis Via San Paolo della Croce”.

Questi lavori saranno eseguiti dall’Impresa Edile Lionetti s.r.l. di Barletta e bisogna attendere soltanto che la ditta aggiudicataria comunichi all’Amministrazione Comunale, entro due mesi l’inizio dei lavori dell’opera.

Alla fine del mese di Novembre u.s., avevo informato la cittadinanza che il progetto definitivo della Via Crucis a breve sarebbe stato portato a conclusione.

Sono veramente soddisfatto che dopo circa un anno, finalmente la cittadinanza cegliese potrà ammirare quest’opera straordinaria, portata a termine.

Il pensiero di ringraziamento della cittadinanza cegliese e mio personale è indirizzato all’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Angelo Palmisano e del Presidente del Consorzio Gal Alto Salento per aver permesso di portare a conclusione l’opera.

Il Consigliere Comunale

Cataldo Rodio