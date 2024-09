Quattro membri di una famiglia sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella loro abitazione, gli agenti hanno rinvenuto oltre 10 chili di marijuana, prontamente sequestrati.

I fermati sono il padre, la madre e i due figli, di cui uno minorenne. Il minore è stato trasferito in una comunità, mentre il padre e il figlio maggiore sono stati condotti nel carcere di Brindisi. La madre è stata invece trasferita a Lecce.

Per la coppia e il figlio maggiorenne, l’udienza di convalida è prevista per venerdì, davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brindisi, Vittorio Testi.