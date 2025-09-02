La grande umana manifestazione del 28 agosto 2025 contro il genocidio del popolo palestinese svoltasi a Ceglie Messapica grazie alla partecipazione di tanti Cegliesi, giovani, donne, bambini e Maturi Pacifisti provenienti dalla provincia brindisina ma anche dal resto della Puglia, ci riempie di orgoglio come Pacifisti ma anche come Cegliesi. Al contrario ci sentiamo offesi dalla ignavia e dalla indifferenza mostrata dall’amministrazione comunale che nello stesso giorno aveva ospitato in piazza Plebiscito “LA PIAZZA DI AFFARI Italiani” con la partecipazione del ministro Salvini (grande amico insieme alla Meloni del criminale genocida Netanyahu) neanche presente fisicamente.

Ma ancora più grave risulta la mozione votata dalla maggioranza del Consiglio Comunale che sostanzialmente continua ad appoggiare il criminale governo israeliano e continua a negare il diritto al riconoscimento dello stato Palestinese. Tra le richieste della consigliera Vitale PERSINO QUELLA di esporre la Bandiera Palestinese sulla casa comunale è stata respinta – anche se il sindaco ha promesso che la esporrà nel suo ufficio. Al contrario dell’amministrazione comunale di fratelli d’Italia, noi pensiamo di iniziare ad esporre la Bandiera Palestinese sulle nostre case ed in ogni luogo possibile. Inoltre comunichiamo a tutti che il Comitato CEGLIE MESSAPICA CONTRO IL GENOCIDIO DEL POPOLO PALESTINESE, non si scioglie e promuoverà altre iniziative.

Oltre a sostenere in tutti i modi, come già si sta facendo, la Coraggiosissima GLOBAL SUMUD FLOTTILA, continueremo a partecipare e promuovere il sostegno attivo al popolo palestinese.

Pasquale Stoppa

Maria Grazia Di Giulio

Raffaella Margiotta

Delfina Todisco

Angelo Leo