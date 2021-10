I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne, un 43enne e un 39enne tutti del luogo, per coltivazione e detenzione sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina e denunciato in stato di libertà una 39enne del luogo per detenzione abusiva di arma comune da sparo.

A seguito di perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 1 kg. di marijuana, materiale da confezionamento, un fucile calibro 8 artigianale, privo di marca e matricola, con relativo munizionamento, in una cantina nella disponibilità del 52enne.

Nell’appartamento in uso al 43enne e alla 39enne (coniugi) è stato, altresì, rinvenuto un fucile da caccia mono canna, calibro 20, appartenuto al defunto padre della donna.

La sostanza stupefacente e le armi sono state sottoposte a sequestro. Gli arrestati, concluse le formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Brindisi.