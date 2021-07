È in programma venerdì 30 luglio ore 21.0 giardino del MAAC – Museo Archeologico e d’Arte Contemporanea la pianista, compositrice e produttrice cinematografica Melissa Parmenter, nell’ambito di Piano Lab organizzato da Ghironda in collaborazione con l’amministrazione comunale, Regione Puglia FCS 20014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro, Marangi Strumenti Musicali e FAI Italia Scuole, presenta Messapica, ultimo album di piano solo pubblicato da Universal Music nell’ Ottobre 2020 che la pianista londinese, nata a Milano, ha dedicato a questa terra unica (Ticket: €5 inclusa prevendita, Biglietti disponibili sul circuito vivaticket Apertura porte: ore 19.45 info pianolab.me).

I brani prendono il nome da alcune delle città più affascinanti della Puglia, destinazione sempre più cara alla pianista anche e soprattutto per il suo clima mediterraneo. Un album nostalgico, liberamente ispirato dalle emozioni vissute nelle lunghe e calde estati trascorse durante l’infanzia proprio in Italia. Gli affetti più cari, l’importanza delle radici e il legame speciale con i ricordi sono gli elementi cardine di questo progetto discografico. Otto tracce che segnano il passaggio sonoro ed emotivo dell’artista dall’infanzia ad oggi, e che accompagnano l’ascoltatore in questo viaggio nel profondo dell’anima . Melissa Parmenter suona al MAAC di Ceglie Messapica anche alcune tracce del suo primo EP “Scandinavia”, prodotto nel 2017, e anche altre partiture composte per il mondo del cinema. Sono numerose infatti le sue esperienze cinematografiche con il regista Britannico Michael Winterbottom, sia come produttrice sia come compositrice. Le sue composizioni sono finite in diverse pellicole cinematografiche, tra cui: Top Spot, (diretto da Tracey Emin), Genova – Un luogo per ricominciare (con Colin Firth e Catherine Keener e diretto da Michael Winterbottom), The Killer Inside Me, con Casey Affleck (fratello minore dell’attore Ben Affleck, ndr), Jessica Alba e Kate Hudson.

Recentemente, il suo brano “Platform” è stato incluso nell’episodio speciale di “Friends: la reunione” uscito in Italia a Maggio quest’anno su SKY Italia.

Piano Lab, che quest’anno ha come partner il Key Biscayne Piano Festival, il prestigioso appuntamento con il pianoforte che si tiene ogni anno in Florida, è realizzato con il sostegno del Dipartimento Turismo della Regione Puglia e dei Comuni ospitanti e in collaborazione con Fai Italia scuole, Conservatorio di Musica di Lecce, Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca, Istituto Valzani – Polo Tecnico Professionale Messapia di Torchiarolo, Gal Alto Salento 2020, Consorzio di Gestione Riserva Naturale di Torre Guaceto, Wwf Delegazione Trulli e Gravine, Fai Delegazione di Lecce e gli sponsor tecnici Marangi Strumenti Musicali e Steinway & Sons. Informazioni su pianolab.me