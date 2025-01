Lunedì 3 febbraio riprendono le attività nella piscina del Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica. Dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 11, le sedute di terapia in acqua saranno a disposizione dei pazienti ricoverati nella struttura e degli adulti in regime di Day Hospital. Sempre negli stessi giorni, dalle 11 alle 13, la piscina sarà riservata ai pazienti in DH pediatrico.

Le sessioni di riabilitazione, con un training personalizzato, saranno a cura di un’équipe specializzata di fisioterapisti.

“Stiamo riorganizzando tutti i servizi – sottolinea il direttore medico del Centro di riabilitazione, Andrea Molino – a partire dalla idrokinesiterapia.

Per i Day Hospital ogni giorno, in media, saranno impegnati in acqua due bambini e sei adulti. Questa nuova attività affianca i Day Hospital tradizionali che ospitano almeno quindici persone al giorno. Inoltre, stiamo potenziando i reparti di rieducazione funzionale e neuroriabilitazione, che accolgono pazienti provenienti da tutto il territorio regionale. Sono in cantiere anche altre iniziative – conclude Molino – che amplieranno ulteriormente l’offerta del Centro di Ceglie Messapica”.