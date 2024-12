La FP CGIL Brindisi accoglie con interesse l’annuncio della Regione Puglia relativo allo sblocco delle assunzioni nel comparto sanitario regionale, che prevede l’ingresso di 2.500 nuove unità entro il 2025. Tuttavia, riteniamo imprescindibile che questo piano venga attuato immediatamente, con particolare attenzione all’ASL di Brindisi.

La delibera approvata dalla Giunta regionale, proposta dall’Assessore alla Sanità Raffaele Piemontese, rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento del sistema sanitario pubblico. L’aumento del tetto di spesa per il personale di 150 milioni di euro e la gestione integrata dei finanziamenti disponibili sono segnali importanti, ma devono tradursi rapidamente in azioni concrete.

Per rispondere alle gravi criticità che affliggono la sanità brindisina, tra cui liste d’attesa sempre più lunghe e carenza di personale, è fondamentale:

L’avvio immediato delle procedure di assunzione di nuovo personale, includendo medici, infermieri, operatori socio-sanitari e figure tecniche;

La stabilizzazione dei lavoratori precari, garantendo loro la continuità lavorativa necessaria per mantenere alta la qualità dei servizi sanitari offerti alla cittadinanza.

La FP CGIL Brindisi si rivolge alla Direzione Generale di ASL Brindisi affinché, senza ulteriori ritardi, vengano adottate tutte le misure necessarie per concretizzare quanto annunciato, a partire dell’aggiornamento dei fabbisogni, che già più volte avevamo segnalato come insufficienti e che oggi, a maggior ragione, vanno implementati per dare riscontro a quanto predisposto dalla Regione Puglia.

“Sbloccare le assunzioni e stabilizzare i precari non è solo un atto amministrativo – è un impegno verso la salute dei cittadini e verso quei lavoratori che, spesso in condizioni di incertezza, garantiscono con dedizione servizi fondamentali,” dichiara Luciano Quarta Segretario Generale FP CGIL Brindisi

Confidiamo nella sensibilità e nella tempestività delle istituzioni nell’affrontare questa urgente necessità, per il bene della comunità brindisina e per un sistema sanitario più equo ed efficiente.

Brindisi 27 dicembre 2024

Il Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Brindisi

Luciano Quarta