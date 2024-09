La Polizia di Stato di Brindisi è impegnata nel prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe commesse in danno delle fasce deboli della popolazione, portando avanti la campagna #chiamatecisempre, che ha lo scopo di non far sentire soli gli anziani e di fornire loro una serie di consigli utili per aiutarli a difendersi.

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mesagne, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, il prossimo martedì 24 settembre 2024 alle ore 16:30, presso la Sala Riunioni del Centro Polivalente – Associazione di Promozione sociale pensionati di via Mameli n. 6 a Mesagne, ha organizzato un incontro divulgativo per la prevenzione delle truffe agli anziani.

L’incontro, fortemente voluto dal Questore di Brindisi Giampietro Lionetti, in cui verranno forniti consigli utili per prevenire e difendersi dalle truffe, è rivolto agli anziani e ai soggetti maggiormente esposti a questi pericoli, ai loro famigliari e a chi se ne prende cura.

Si coglie l’occasione per ricordare ancora una volta di fare la massima attenzione quando si è contattati da sconosciuti che si spacciano per familiari o parenti, chiedendo denaro o altre utilità. In tali casi, anche al minimo dubbio, è sempre meglio contattare subito il NUE 112, non aprendo la porta agli sconosciuti. Rispondere con un deciso “mi scusi, non ho tempo” allo sconosciuto che ti ferma per strada o ti contatta per telefono, spacciandosi per un professionista, un parente o per un amico di quest’ultimo, chiedendo denaro o altre utilità, sono solo alcuni dei suggerimenti per prevenire le truffe. Si consiglia di visitare il sito della Polizia di Stato, per conoscere le tecniche più comuni di raggiro.

Brindisi, 20 settembre 2024

foto 1.jpg