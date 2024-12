UDINE – Fa tappa in Friuli Venezia Giulia per il 19° anno la Coppa del Mondo Under 20 che nel primo weekend di gennaio aprirà il 2025 della scherma giovanile internazionale.

Dopo le edizioni all’allora Villaggio Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro e al PalaIndoor Ovidio Bernes di Udine, per il terzo anno consecutivo il Trofeo Alpe Adria si terrà al Quartiere Fieristico Udinese a Martignacco dove si svolgeranno le gare di spada femminile individuale e a squadre della Coppa del Mondo Under 20 . Sono 227 le atlete che hanno confermato la loro presenza per la gara di spada femminile, valido per la Coppa del Mondo Under 20 stagione 2024/2025, con 37 Paesi rappresentati.

Tra le 20 le spadiste azzurrine impegnate sulle pedane friulane sabato 4 (con il via alle ore 9) ci sarà Chiara Panzera al suo esordio in Coppa del Mondo U20.

Insieme alla Panzera ci saranno Matilde Bellini, Maria Roberta Agata Casale, Alice Casamenti, Vittoria Cavani, Ludovica Costantini, Aurora Maria Cristina, Allegra Cristofoletto, Benedetta Giuffrè, Martina Guerrieri, Silvia Liberati, Benedetta Madrignani, Lucia Miglino, Eleonora Orso, Giulia Paulis, Mariachiara Testa, Elisa Treglia, Francesca Vai, Asia Vitali e Federica Zogno.