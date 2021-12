A luglio avevo annunciato la possibilità per la Chiesa Maria Ss. della Croce a Francavilla Fontana, di ricevere importanti finanziamenti regionali con cui rimetterla in sesto.

E oggi posso confermare che gli stessi progetti e finanziamenti sono stati tutti approvati. Per una somma complessiva che supera i 150.000 euro.

In particolare: 50mila euro per il lato est, 51mila euro per il muro di cinta, 50mila euro per la facciata della chiesa fino al campanile.

Nel dettaglio gli interventi riguarderanno l’antichissimo muro che cinge interamente il giardino e il convento attualmente diviso in due parti: un campo di calcio e un frutteto (la parte più ampia).

La struttura originaria del muro, purtroppo, presenta da tempo problemi di stabilità, che hanno dato luogo negli anni a crolli parziali che hanno messo in pericolo non solo l’intera struttura, ma anche l’incolumità delle persone.

Addossate a queste mura ci sono anche alcune “cappellette”, utilizzate già anticamente dai frati per la preghiera e la contemplazione.

L’intervento previsto riguarderà sia queste, sia nel dettaglio il muro di cinta della via per Oria e la parte adiacente alla proprietà comunale utilizzato come parcheggio.

A poco più di un anno dalla mia elezione a consigliere regionale, da francavillese, non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione per il risultato e per questo finanziamento regionale che va a preservare non solo un tassello antico e fondamentale della nostra storia e della nostra comunità, ma anche la sicurezza dei cittadini.

Maurizio Bruno

(Presidente del Comitato regionale

permanente della Protezione civile)