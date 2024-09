Il blues italiano perde un grande artista. Nick Becattini, noto autore ed eccellente chitarrista toscano è scomparso all’età di 62 anni. Dal 2018 era malato di Sla. Negli ultimi anni non aveva mai fatto mancare il suo pregevole contributo al blues italiano.

Molto amato, apprezzato e seguito a Pistoia, vanta diverse e importanti collaborazioni con artisti di spessore in campo internazionale come Albert King e Johnny Copeland.

Ha calcato prestigiosi palchi in Italia e all’estero, tra questi il famoso Chicago Blues Festival e il Pistoia Blues Festival, diventando un riferimento importante nella città toscana. Il mondo della musica perde un grande protagonista. Lo scorso 13 luglio.

Nick Becattini era salito sul palco di piazza Duomo di Pistoia presentando il brano tradizionale “Sweet Home Chicago” di Robert Johnson. Il saluto al pubblico e alla manifestazione tanto amata dal musicista, rimarranno nel cuore di tutti gli appassionati del più importante festival di blues italiano. In Puglia ricordiamo Nick Becattini come graditissimo ospite alla XIX edizione del Festival Blues Città di Brindisi il 18 luglio del 2021 sul palco del Nuovo Teatro Verdi. Un concerto straordinario per intensità e suoni dove le note della chitarra e della sua eccellente band, seppero riscaldare il cuore e l’anima di una platea in festa.

Un suono pieno di calore e decisamente coinvolgente associato a una scrittura di qualità sempre alta e personale, nonostante i chiari riferimenti al Chicago style. In quell’occasione conoscemmo Nick Becattini nel backstage non solo come musicista, ma come nuovo amico, con una lunga e piacevole chiacchierata. Anche nell’intervista finale dopo il concerto, sul palco del Verdi abbiamo colto l’essenza di un artista davvero umile, sensibile e speciale. Nick Becattini è testimone di una vita musicale piena di incontri, di amicizie, di passioni e di storie meravigliose come la sua anima e il suo cuore gentile. Ciao Nick, è stato un onore conoscerti. La tua amicizia, la tua arte ci mancherà.

MARCO GRECO