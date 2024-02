Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, per il delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, dopo che era stato segnalato un andirivieni sospetto presso l’abitazione del giovane di soggetti che, a diverse ore del giorno, vi si recavano per intrattenersi solo pochi minuti, i militari hanno deciso di eseguire un controllo. L’uomo è stato fermato alla guida della sua autovettura e, da subito, l’atteggiamento assunto, particolarmente nervoso, ha insospettito i Carabinieri che hanno ritenuto opportuno approfondire, eseguendo una perquisizione. Infatti, nel corso delle operazioni il giovane è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina che custodiva in una delle tasche dei pantaloni, mentre altre 13 dosi erano state occultate all’interno di due torce elettriche (al posto delle batterie) trovate nel veicolo. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire nella camera da letto del 36enne, nascoste in un barattolo, ulteriori 17 dosi della stessa sostanza stupefacente.

Complessivamente sono state rinvenuti e sequestrati 22 grammi di cocaina, suddivisi in 35 dosi, e la somma contante di € 500,00;

In considerazione della suddivisione della sostanza in varie dosi confezionate in bustine termosaldate, è apparso evidente che le stesse fossero destinate allo spaccio. A suffragare tale ipotesi, la somma contante di euro 500,00 in banconote di vario taglio trovata in possesso del giovane, da ritenersi ragionevolmente il provento dell’attività di spaccio. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato posto in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa, in modo particolare contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.

