Continuano senza sosta i brillanti risultati del Circolo della Scherma Brindisi del maestro Antonio Muraglia.

Nella giornata odierna, i nostri atleti, accompagnati dai maestri Pierpaolo Ciracì e Manuel Molfetta, al PalaCusi di Baronissi (SA) hanno disputato la seconda prova interregionale riservata alle categorie Under 14 nell’arma del fioretto.

Inarrestabile la continuità dei risultati ottenuti da Richards Zwannah ,11 anni, che si aggiudica anche la seconda prova della categoria Giovanissimi fioretto ed inoltre è già di suo appannaggio il trofeo “Puglia Cup 2024”.

Davide Campagnoli si aggiudica una fantastica terza piazza, bloccato per l’ingresso in finale proprio dal compagno di sala Richards.

Francesco Romano, ottima gara anche la sua, è tredicesimo anche lui bloccato, per l’ingresso in finale ad otto, dal compagno di sala Campagnoli.

Conquista la seconda piazza d’onore nella categoria maschietti fioretto Nicolas Lusito che cede il passo solo nell’assalto di finale con il punteggio di10/7 all’atleta Gaudino del CS Salerno.

Completano la serie dei risultati ottenuti, i due terzi posti nella categoria Allievi fioretto con Valerio Martignano e Nicolò Taurisano mentre nella stessa categoria al femminile, Giorgia Galiffa è nona ed Alice Zongolo De Nitto è diciassettesima. Già pronti a ripartire con la preparazione per il Campionato regionale di Marzo e successivamente la seconda prova del Torneo Nazionale U14 di Rovigo