Sempre più prestigiosi i risultati ottenuti dagli atleti del Circolo della Scherma Brindisi del maestro Antonio Muraglia nelle competizioni nazionali ed interregionali.

Sono ben tre i giovanissimi atleti che hanno staccato il pass per il prestigioso Campionato Nazionale Gold alle tre armi che si terrà a Riccione dal 10 al 13 maggio p.v.

Due i qualificati nell’arma principe del fioretto, Francesco Corsa e Sara Tessari ed una qualificata, Federica Di Giorgio nell’arma della Spada, che saranno accompagnati in gara dal maestro Antonio Muraglia e dal maestro Ciracì Pierpaolo.

Nella seconda prova nazionale del Torneo Under 14 svoltasi nello scorso fine settimana a Rovigo, il giovanissimo Richards Zwannah ha sfiorato l’ingresso nella semifinale ottenendo un brillante 19° posto su 107 atleti partecipanti.

Sono inoltre ben sei gli atleti , Valerio Martignano, Alessandro Montanaro, Nicolò Taurisano, Mattia Furfaro, Zwannah Richards e Giorgia Galiffa, che hanno ottenuto la qualificazione al Campionato Nazionale Gran Premio Giovanissimi che si terrà a Riccione dallo 01 allo 08 Maggio p.v..

Ulteriore motivo di compiacimento per la società la convocazione, dal 5 all’8 maggio, dell’Istruttore Manuel Molfetta quale arbitro nazionale.

Grande soddisfazione esprime il Maestro Antonio Muraglia per la costante presenza degli atleti societari nelle numerose competizioni nazionali, sinonimo del costante impegno societario nell’insegnamento della disciplina schermistica in tutto il territorio brindisino.