Si è svolta nella prima serata di ieri, venerdì 26 luglio, la conferenza stampa di presentazione del direttore sportivo Mariano Fernandez e del nuovo tecnico biancazzurro Gaetano Iannini. Ad aprire l’incontro, tenutosi presso il BelliFreschi Beach Club, l’assessore allo sport del Comune di Fasano Giuseppe Galeota, che ha espresso i propri auguri in vista della stagione imminente.

“Siamo a buon punto, mancano solo gli ultimi 3-4 tasselli, ed il roster sarà completo. Auspichiamo di poter chiudere qualche altra operazione la prossima settimana, in concomitanza con l’inizio del ritiro, al fine di far lavorare il mister ed il suo staff al meglio sin dai primi giorni. Poi valuteremo se saranno necessari altri interventi in base anche alle dinamiche che si delineeranno con l’avvio degli allenamenti. Abbiamo scelto calciatori fortemente motivati ad indossare questa maglia, in grado di dimostrare serietà e professionalità, e che possano divenire patrimonio della società. Nonostante i valori del Girone H della Serie D, sicuramente molto elevati, sono certo che questa squadra non avrà paura di nessuno”.

Ha espresso la propria soddisfazione per il lavoro fatto dal direttore sportivo nella creazione, quasi da zero, della rosa, mister Gaetano Iannini, fortemente desideroso di partire: “Dopo questa lunga fase preparatoria non vedo l’ora di iniziare il lavoro sul campo e di cominciare a trasmettere le mie idee ai ragazzi, che avranno a disposizione strutture eccellenti per rendere al massimo. A livello tattico di base partiamo da una difesa a quattro per poi valutare gli scenari che si prospetteranno, ma quello che è più importante è che tutte le componenti del club e della città remino compatte per ottenere il miglior risultato possibile. L’obiettivo è quello di far divertire i nostri tifosi e di far trascorrere ore felici allo stadio, certi che venderemo cara la pelle contro chiunque”.

L’US Città di Fasano comunica di aver tesserato il portiere classe ’94 Raoul Lombardo, proveniente dal Termoli, società nella quale ha giocato nelle ultime due stagioni. L’esperto estremo difensore, che vanta 218 presenze in Serie D, ha in passato indossato anche le maglie di Matera, Granata, Mantova, Ebolitana, Sorrento e Aversa Normanna.

Queste le sue prime parole in biancazzurro: “Sono contento di entrare a far parte di questa società, ringrazio il mister ed il direttore per la fiducia e darò il massimo per ripagarla e per aiutare a raggiungere gli obiettivi prefissati. Forza Fasano!”

Arriva dal Modica l’ultimo rinforzo sul fronte under dell’US Città di Fasano, che ufficializza il tesseramento del terzino classe 2005 Vincenzo Ballatore, cresciuto nell’Accademia Siracusa. Il calciatore aretuseo, preferibilmente impiegato sulla fascia destra, si era già distinto precedentemente con la maglia del Real Siracusa, giungendo così al Curlo dopo due anni da titolare tra i senior. “Sono molto contento e onorato di indossare questi colori e di poter giocare per il Fasano – dichiara Ballatore – Il supporto della società significa molto per me e non vedo l’ora di dare il massimo in campo per ripagare la fiducia data. Spero di trascorrere insieme momenti indimenticabili e di aiutare a portare la squadra a raggiungere nuovi traguardi”