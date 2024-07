Il Sindacato Cobas denuncia la crisi amministrativa presente nel comune di Brindisi perchè non aiuta la città, non aiuta i lavoratori nell’affrontare una crisi industriale senza precedenti, non aiuta i lavoratori della BMS che dipendono direttamente dal comune.

Il Cobas rafforza in modo deciso la richiesta di incontro con tutti al comune per dirgli che le cose non vanno, per la BMS in particolare.

La crisi amministrativa al buio aperta qualche settimana fa non fa altro che ritardare i tempi di un possibile salvataggio della BMS e dei suoi lavoratori.

Per questo vogliamo chiedere a tutti i consiglieri comunali cosa pensano dell’operato della vecchia giunta e che cosa si propongono per quella nuova, il tutto in un quadro di grande incerttezza.

Noi non molliamo per il bene della nostra città.

Comunicato stampa Cobas