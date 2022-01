Inizia con un colpo di mercato il 2022 della Junior Fasano, che ufficializza il tesseramento del terzino Riccardo Stabellini. Classe ‘94, 1,89cm x 91kg, utilizzabile altresì come centrale e decisamente funzionale anche in fase difensiva,

l’atleta emiliano giunge nella rosa allenata da Francesco Ancona dopo le esperienze nella sua Bologna, nel Pressano, nel Conversano, nel Sassari ed infine in Spagna nel Villa De Aranda.

Riccardo Stabellini rappresenta inoltre un costante riferimento della nazionale azzurra con la quale ha collezionato 53 presenze con la selezione senior, più numerose altre con le giovanili.

Il prolifico terzino ventisettenne (oltre 1200 le reti realizzate nel massimo campionato, nonché premiato nel 2013 come “miglior giovane” e nel 2019 come “miglior giocatore italiano dagli addetti ai lavori) si presenta così: “Sempre affascinato dalla passione che circonda il Fasano, sono felice di cogliere questa palla al balzo per cercare di terminare al meglio possibile la stagione.

Sarà dura perché la competizione in Serie A è altissima, ma sono sicuro che la grinta e il lavoro di questo gruppo mi ridaranno entusiasmo”.

Felice ovviamente del rinforzo anche coach Francesco Ancona: “Inseriamo un giocatore esperto che puó aggiungere esperienza ad una squadra giá rodata. Conosce il campionato italiano e conosce me e i giocatori, questo non puó che essere un notevole vantaggio”.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO