I Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Salentino, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, una 25enne e un 30enne del luogo, per detenzione di sostanza stupefacenti ai fini dello spaccio. In particolare, a seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione di residenza, i militari operanti hanno rivenuto nel relativo cortile 3 piante di marijuana, che sottoponevano in sequestro.