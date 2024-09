Scavalcare una corda rossa e poi mimare un insetto in volo, passeggiare con i sensi all’erta, arrampicarsi sugli alberi, nuotare nell’acqua gelata. Sembrano le attività di un campo scout, invece è un corso di scrittura. Almeno cosí diceva il volantino che Eleonora ha interpretato come un segno del destino. Ma il destino tende a contraddire le aspettative, e infatti a guidare il corso c’è un tizio belloccio che fa l’attore e sembra seriamente convinto che nella scrittura, e forse pure nella vita, la questione sia tutta lí: scavalcare o non scavalcare quella corda rossa. E se avesse ragione lui? Se provando a diventare la persona che vorrebbe essere, Eleonora potesse scoprire chi è davvero?

Martedì 1 ottobre, alle ore 19.00 presso Feltrinelli Point Brindisi, Eleonora Sottili presenterà il suo ultimo romanzo, edito da Einaudi. Come Diventare Anna Karenina (Senza Finire Sotto Un Treno), un libro allegro e inconsueto, che mescola le forme narrative e le voci, le trame dei grandi romanzi alle biografie dei loro autori. La storia di un’educazione letteraria (e sentimentale) avventurosa, un po’ sghemba e strenuamente spensierata.

Eleonora Sottili è autrice e docente della Scuola Holden di Torino e, con Einaudi, ha pubblicato “Senti che Vento” nel 2020.

A dialogare con l’autrice toscana ci sarà Emiliano Poddi (autore e drammaturgo) accompagnati dalle letture a cura di Sara Bevilacqua (attrice e regista).