Sarà a Pomezia l’esordio stagionale della nuova stagione sportiva di serie B1 della Podio Volley Fasano. Dopo l’avvincente scorso campionato che vide le fasanesi mancare la serie A2 per un soffio, la nuova stagione riparte con le gialloblu inserite nel girone D. Per questa prima uscita le ragazze del presidente Renzo Abete andranno a far visita al Nimis Consorzio Universitario di Pomezia. Nonostante si tratti della prima giornata Valentina Martilotti e compagne si preparano ad affrontare una delle più ostiche formazioni del girone che nella scorsa estate ha sensibilmente rafforzato il proprio roster dopo la buona stagione disputata nel precedente torneo.

Pomezia che oltre a riconfermare tre pedine fondamentali della scorsa stagione come Deborah Liguori (schiacciatrice), Carlotta Frasca (opposto) e Carlotta Oggioni (palleggiatrice) ha rinforzato sensibilmente il proprio roster con l’arrivo di giocatrici provenienti da campionati superiori. Parliamo del libero Alice Gay (Savino del Bene Scandicci A1), del centrale Monica Mazzoleni (Pallavolo Vallecamonica Sebino A2) e della schiacciatrice Giulia Felappi (Città di Messina A2). Nuova anche la guida tecnica affidata a coach Massimo Dagioni.

“E un inizio abbastanza impegnativo – afferma coach Paolo Totero – contro un ottima formazione. Siamo alla prima giornata è questo non avvantaggia nessuno per via dei carichi di lavoro sostenuti nel periodo di preparazione atletica appena concluso. Siamo comunque pronti per questo primo impegno che come tutti gli esordi nascondono insidie su quello che può essere il rendimento e il risultato finale. Dobbiamo andare a Pomezia quindi molto concentrati per dare il massimo. È la prima volta che affrontiamo questa società sportiva e quindi di loro conosciamo poco se non i risultati ottenuti nella scorsa stagione. Hanno un roster di grande esperienza che gli permette di mantenere alto il livello di gioco. Proprio per questo dobbiamo stare attenti a non perdere mai la concentrazione consapevoli di quello che è il nostro momento visto che veniamo da una preparazione atletica impegnativa e che alcune dinamiche devono rodare pian piano. Sono comunque soddisfatto per ciò che abbiamo fatto sino ad oggi. Questo gruppo è molto esperto e formato da giocatrici che hanno fame di vittorie e quindi molto determinate per il raggiungimento del risultato finale”.

Start ore 17:00.

Arbitri: Francesco Sacrini e Moira Emercuri.

Amatori Giada Valeria