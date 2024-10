Una navetta elettrica per consentire anche alle persone diversamente abili di recarsi a trovare i propri defunti nel cimitero di Brindisi. Il servizio, sia pure a livello sperimentale, è stato attivato dall’Amministrazione Comunale di Brindisi per i giorni in cui si commemorano i defunti, anche grazie alla disponibilità di un imprenditore del settore dei trasporti. Ovviamente si sta anche ipotizzando di estenderlo ad altri periodi, sempre a beneficio delle persone con disabilità e anziani.

Sempre nel cimitero, poi, sono state collocate 25 nuove panchine per consentire la sosta dei visitatori. Il tutto, in aggiunta alla collocazione di bagni chimici, anche per i portatori di handicap, nei pressi dell’ingresso di villaggio San Paolo, visto che quelli esistenti sono stati vandalizzati.

Sono in via di ultimazione, poi, i lavori di ristrutturazione della camera mortuaria.

“Gli interventi programmati dall’Amministrazione Comunale nel cimitero di viale Arno – afferma l’Assessore Cosimo Elmo – sono pressoché ultimati, in tempo utile per i giorni di maggiore affluenza di visitatori. Come già detto, abbiamo voluto dedicare particolari attenzioni ai più fragili ed alle persone diversamente abili”.