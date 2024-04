Sono stati completati i lavori per il controllo e la bonifica delle erbe infestanti lungo il Canale Patri. Questa operazione, realizzata in stretta collaborazione con l’ente Arneo, rappresenta solo una parte di un programma di interventi più ampio che interesserà anche altri corsi d’acqua e affluenti della nostra città. Queste azioni si collocano all’interno di un accordo strategico, adottato dall’amministrazione Marchionna, che mira a una gestione migliorata delle infrastrutture idriche urbane. Da poco al governo, l’amministrazione ha dimostrato un impegno immediato nell’implementare politiche volte a ottimizzare la funzionalità e la sicurezza dei nostri spazi condivisi, mostrando risultati tangibili in tempi brevi.

Oltre a rispondere alle necessità immediate, il programma intende stabilire le basi per uno sviluppo urbano sostenibile, ponendo grande attenzione al rispetto delle risorse naturali e al benessere collettivo. La progettazione e realizzazione di questi lavori seguono principi di sostenibilità ambientale, di economia delle risorse e di inclusività, assicurando che ogni intervento contribuisca positivamente alla qualità della vita in città.

Gli interventi in questo campo riflettono l’impegno per un ambiente più pulito e un’infrastruttura resiliente, in grado di servire efficacemente la comunità per gli anni a venire. Inoltre, le azioni sono parte di un dialogo continuo tra l’Amministrazione e i cittadini, per cui ogni feedback è non solo benvenuto ma essenziale per il miglioramento continuo delle politiche e delle pratiche adottate. Continuiamo a verificare e monitorare l’efficacia di questi lavori e implementare ulteriori miglioramenti, garantendo così che le infrastrutture della città non solo rispondano alle aspettative della comunità ma si integrino nel contesto urbano esistente. Invito tutti i cittadini a partecipare attivamente in questo processo, esprimendo opinioni e suggerimenti, che sono indispensabili per una gestione efficace e rispondente alle esigenze di tutti. Rinnovo il mio impegno e quello dell’intera Amministrazione per perseguire questi obiettivi, certo che solo attraverso l’impegno comune possiamo aspirare a realizzare una Brindisi sempre più sicura e vivibile.

Gianluca Quarta

Assessore LL. PP. Comune di Brindisi