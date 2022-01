La vittoria della Happy Casa Brindisi nel recupero contro la GeVi Napoli promuove la squadra di Vitucci alla Frecciarossa Final Eight e definisce il quadro delle 8 squadre qualificate all’Evento che si disputerà alla Vitrifrigo Arena di Pesaro dal 16 al 20 febbraio.

Le squadre sono: A|X Armani Exchange Milano, Virtus Segafredo Bologna, Allianz Pallacanestro Trieste, Dolomiti Energia Trentino, Bertram Tortona, Happy Casa Brindisi, Germani Brescia e Banco di Sardegna Sassari.

4 sono già sicure del loro piazzamento: Milano è prima, Bologna è seconda, Tortona è sesta e Sassari ottava con un accoppiamento già definito: è quello che vedrà di fronte Milano come prima a Sassari, che chiude ottava.

Un altro piazzamento potrebbe essere definito dal recupero di giovedi 20 tra Germani Brescia e Carpegna Prosciutto Pesaro: in caso di vittoria la squadra di Magro sarebbe qualificata conquistando la quinta posizione mentre in caso di sconfitta sarà settima. Legata al risultato di questo recupero il piazzamento dell’Happy Casa Brindisi che sarebbe quinta in caso di sconfitta della Germani e settima in casa di sua vittoria.

Il piazzamento di Trieste e Trento dipende invece dai risultati dei due recuperi in programma venerdì 28 gennaio, Nutribullet Treviso-Allianz Pallacanestro Trieste e Dolomiti Energia-Openjobmetis Varese. Le due squadre possono infatti arrivare terza o quarta a seconda di questi risultati, considerando comunque che in caso di arrivo in parità Trieste precederebbe Trento.

LegaBasket