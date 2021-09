Una coalizione di quattro liste a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Zaccaria.

Amministratori uscenti e nuovi ingressi, donne e uomini pronti a scendere in campo per continuare la rivoluzione avviata durante la prima consigliatura, per raggiungere nuovi e più ambiziosi traguardi.

E’ questo il segno del cambiamento che il primo cittadino uscente propone per le amministrative del 3 e 4 ottobre prossimo.

A sostegno di Zaccaria ci sono Partito Democratico, CivicaMente Fasano, AltreMenti e Fasano Continua.

«Come nel 2016, anche stavolta abbiamo guardato al mondo delle professioni, delle imprese e del lavoro dipendente selezionando persone appassionate, per lo più trenta-quarantenni – spiega il candidato sindaco –. Ci sono tante donne che, come già accaduto nel consiglio uscente non sono semplici «riempilista» o portatrici di voti, ma autentiche protagoniste, nella famiglia, nella società e nella politica. Ci sono amministratori uscenti che vogliamo confermare per merito e con entusiasmo, perché hanno lavorato e portato risultati alla città e ci sono volti nuovi che hanno scelto con grande voglia di fare e spirito di servizio di metterci la faccia e di rimboccarsi le maniche per continuare a cambiare Fasano insieme a tutti voi. Ringrazio tutti i candidati e gli amici che hanno contribuito con il loro impegno alla presentazione delle liste e che si stanno spendendo con ogni energia per continuare tutti insieme il cambiamento avviato».

La coalizione è stata formalizzata oggi con la consegna ufficiale delle liste e del programma elettorale che sarà illustrato dal sindaco uscente nei prossimi giorni con una serie di appuntamenti programmati fino alla data delle elezioni.

«Fasano è una città migliore rispetto a cinque anni fa – dice Zaccaria –. E lo sarà ancora di più se i cittadini ci confermeranno la loro fiducia. Sappiamo bene che molto c’è ancora da realizzare e da fare per la crescita del nostro territorio, tanti sono i progetti che abbiamo per Fasano e anche per tutti gli altri centri del Comune. Molti cantieri diventeranno opere finite nei prossimi mesi, tante iniziative sono state pensate e realizzate per durare, e dare alla nostra città una prospettiva di crescita continua.

La Fasano che vogliamo è una città costruita sulle reali esigenze della comunità e del territorio, attraverso l’ascolto costante e continuo di bisogni di tutti. Per continuare a camminare insieme sulla strada che abbiamo percorso in questi anni per una Fasano migliore: più vivibile, più accogliente per chi decide di investire nel nostro territorio e orientata alla valorizzazione delle sue identità e dei luoghi che tutti ci invidiano. Nel segno del cambiamento. Un cambiamento possibile, concreto, che intendiamo continuare a realizzare con voi».

