Grazie a tre diversi finanziamenti ottenuti dal Comune di Brindisi, sarà possibile rifare strade e marciapiedi per circa 3,5 milioni euro. Nella giornata di ieri, 22 dicembre, la giunta comunale ha approvato tre delibere con i progetti definitivi dei finanziamenti ottenuti.

Il primo, di 1,94 milioni euro, è relativo all’intervento che ha ottenuto il finanziamento della Regione Puglia “Strada per Strada” e consentirà di effettuare manutenzione capillare ed estesa straordinaria.

Il secondo, pari a 1,5 milioni di euro, è relativo al contributo ottenuto dal Ministero per le Infrastrutture per la messa in sicurezza di strade e ponti. Dopo un’attenta attività di monitoraggio e controllo, sono stati individuati gli interventi più urgenti di rifacimento stradale e di manufatti che presentano livelli di deterioramento su cui si concentreranno i lavori.

Infine il terzo, di 117mila euro, sarà destinato alla manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi della città che sono stati ritenuti prioritari nel programma delle opere pubbliche.

“Si procederà speditamente con la progettazione esecutiva e con le gare d’appalto – precisa l’assessore ai Lavori pubblici Elena Tiziana Brigante -, poi potremo partire con i lavori. Abbiamo effettuato una ricognizione puntuale delle strade cittadine ed individuato gli interventi prioritari. Aver ottenuto questi finanziamenti, grazie a progetti validi, ci consentirà di aumentare notevolmente le aree di intervento”.