Giovedì 3 ottobre, alle ore 16.00, nella Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città, è stato firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Fasano e Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, finalizzato al potenziamento del circuito di raccolta differenziata di carta e cartone sul territorio comunale.

Nel corso del 2023 nel Comune di Fasano sono state raccolte 1.588 tonnellate di carta e cartone, con una media di 60 kg per ogni abitante, superiore alla media registrata dall’intera Regione Puglia ferma al 52,2 kg per ogni abitante.

L’obiettivo principale dei firmatari del protocollo d’intesa è quello di migliorare ulteriormente la raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici sia da un punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo. Il progetto di rafforzamento della raccolta differenziata di carta e cartone negli uffici pubblici del Comune di Fasano prevede la fornitura di 400 ecobox, oltre ad una serie di iniziative e di strumenti comunicativi appositamente ideati per tutta la cittadinanza.

Incrementare la quantità e la qualità della raccolta differenziata di carta e cartone si traduce in beneficio economico per il Comune di Fasano: Comieco per l’avvio a riciclo della raccolta di carta e cartone in convenzione ha riconosciuto corrispettivi economici pari a circa 180mila euro.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti dalla nostra comunità che – dichiara Francesco Zaccaria, sindaco di Fasano – passo dopo passo, migliora i livelli di raccolta differenziata di carta e imballaggi e delle altre frazioni. Ci auguriamo che gli sforzi dei cittadini possano trovare un premio nei minori costi dei conferimenti negli impianti per la frazione organica e nelle discariche che continuano a essere troppi alti».

L’assessore ai Rifiuti e Ambiente del Comune di Fasano, Gianluca Cisternino, esprime la sua soddisfazione per la firma di un nuovo protocollo d’intesa «che mira a migliorare la raccolta differenziata nel comune. Fasano è uno dei comuni migliori della Puglia nei dati di raccolta e differenziazione dei rifiuti, grazie all’impegno dei cittadini virtuosi. Mi preme sottolineare l’importanza di un cambiamento di mentalità riguardo ai rifiuti, che devono essere visti non come scarti, ma come risorse da gestire correttamente. Infine, mi appello alla responsabilità collettiva per la salvaguardia del territorio, condannando i comportamenti incivili dei pochi che continuano a non differenziare e a inquinare l’ambiente, deturpando il territorio, comprese le spiagge, con l’abbandono dei rifiuti indifferenziati indiscriminati».

«I risultati 2023 di Fasano relativi alla raccolta differenziata di carta e cartone sono in linea con quelli degli anni precedenti. La stabilità dei dati – spiega Roberto Di Molfetta, vicedirettore di Comieco – non deve lasciar pensare a ridotti margini di crescita: stimiamo infatti che nel medio periodo la raccolta possa beneficiare sia di un incremento quantitativo del 10% sia di un miglioramento qualitativo. Obiettivi raggiungibili con il supporto economico di Comieco per l’attività specifica di rafforzamento della raccolta negli uffici e di comunicazione, in partenza oggi e che si svilupperà per buona parte del 2025. Un progetto importante che rappresenta un ulteriore tassello del più ampio lavoro di spinta della raccolta differenziata di carta e cartone nel meridione d’Italia attraverso le risorse straordinarie del Piano Sud che Comieco ha messo a disposizione dei Comuni ad alto potenziale».

Fasano, giovedì 3 ottobre 2024