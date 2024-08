Da qualche tempo, purtroppo, al Comune di Brindisi si sono acuite le criticità del personale che si riverberano immancabilmente sull’erogazione dei servizi pubblici ai cittadini.

Per questo motivo il Partito Democratico di Brindisi, insieme alle altre forze di minoranza, aveva presentato proposte consiliari volte all’assunzione di personale che sono state incomprensibilmente bocciate dall’attuale maggioranza che non ha ancora adottato il nuovo piano del fabbisogno del personale che è stato più volte annunciato.

Le ultime corpose assunzioni di amministrativi, tecnici e agenti di polizia locale risalgono alla scorsa amministrazione di centrosinistra ma lo sforzo compiuto allora è stato vanificato dai numerosi pensionamenti.

La circostanza che tanti brindisini siano costretti a recarsi nei comuni limitrofi, soprattutto nella vicina Mesagne, per richiedere o rinnovare la propria carta d’identità rappresenta l’esempio plastico di come le inefficienze, oltre a ricadere sui cittadini, coinvolgono le altre amministrazioni che si trovano costrette a sopperire alle difficoltà temporanee del Comune di Brindisi.

Perciò questa mattina ho chiamato il Sindaco di Mesagne Toni Matarrelli e l’assessore Francesco Rogoli, segretario provinciale del PD, per ringraziarli dell’importante supporto che stanno dando a molti cittadini brindisini che stanno utilizzando gli uffici mesagnesi per il rilascio e i rinnovi delle carte d’identità.

In futuro speriamo di poter ricambiare questo determinante aiuto e collaborazione tra enti.