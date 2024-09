Dopo Puliamo il Mondo nell’Oasi del Cillarese, prosegue l’intenso programma di iniziative organizzate lungo i tratti terminali della Via Appia Claudia e della Via Traiana da associazioni e comuni.

Dopo la visita guidata alla Cripta San Biagio organizzata dal Comune di San Vito dei Normanni, per venerdì è previsto un appuntamento lungo la Via Traiana ad Ostuni oltre la visita con Azione Cattolica del Parco urbano del Cillarese per sabato pomeriggio alle ore 16, con punto d’incontro nel primo parcheggio del parco.

L’architetto Antonio Bruno parlerà del progetto che ha portato a trasformare un’area abbandonata e degradata in un parco urbano di sicuro fascino.

Il parco è diventato un punto di riferimento ed è sempre più frequentato da tanti Brindisi ed è ammirato da quanti, venendo da fuori città, possono visitarlo e conoscerlo.

L’architetto Bruno presenterà anche il progetto che sta per essere realizzato e che prevede la trasformazione dei vecchi capannoni abbandonati nella sede della Dieta mediterranea che ospiterà anche i ragazzi autistici.

Sarà anche esposta la proposta, anch’essa in via di realizzazione, di creazione di orti urbani e orti didattici.

I giovani di Azione Cattolica della Parrocchia San Nicola del quartiere Paradiso, i volontari di Legambiente e quanti vorranno partecipare all’iniziativa monitoreranno le valenze naturalistiche, paesaggistiche e urbanistiche del parco ed anche le criticità presenti.

L’iniziativa sarà, ovviamente, anche una ulteriore occasione per raccontare le ragioni per cui il parco del Cillarese è stato candidato da Legambiente come Parco terminale della Via Appia Regina Viarum nel dossier trasmesso all’UNESCO per l’iscrizione nel Patrimonio mondiale dell’Umanità avvenuta il 27 luglio a Nuova Delhi.

Il Parco del Cillarese o Parco terminale della Via Appia, infatti, era costeggiato dalla Claudia e dalla Traiana che si congiungevano, come tante fonti storiche e cartografiche dimostrano, presso la foce del Canale Cillarese con il Ponte grande.