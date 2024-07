Carovigno ha dato il via ufficiale alla stagione estiva con un evento di grande impatto: l’accensione delle luminarie. La serata inaugurale ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi cittadini e turisti, che hanno riempito le strade del centro storico per assistere a questo spettacolo di luci e colori.

Il sindaco Massimo Lanzilotti, l’assessore Sabrina Franco, il presidente del consiglio Francesco Leoci e la consigliera Antonella La Camera hanno sottolineato l’importanza di questo evento, definendolo un momento simbolico per l’avvio dell’estate carovignese. “Con l’accensione delle luminarie, vogliamo celebrare l’inizio di una stagione ricca di eventi e di opportunità per il nostro territorio,” ha dichiarato il sindaco Lanzilotti.

Le luminarie, installate dalla rinomata ditta Lady Luce di Rossano Calabro, rimarranno accese per tutta l’estate 2024, trasformando le notti carovignesi in un’esperienza magica. Le intricate installazioni luminose, che combinano tradizione e innovazione, creano un’atmosfera fiabesca che incanta visitatori di tutte le età.

Durante la serata d’inaugurazione, il pubblico ha avuto il piacere di assistere al concerto di Mario Rosini. L’artista, con la sua voce straordinaria e il suo talento musicale, ha saputo coinvolgere e emozionare i presenti, rendendo l’evento ancora più memorabile. La musica di Rosini ha risuonato tra le vie illuminate, creando un connubio perfetto tra arte visiva e sonora.

L’entusiasmo con cui è stata accolta l’accensione delle luminarie è il segno di una comunità vivace e pronta a godersi ogni momento della bella stagione. Carovigno, con le sue tradizioni e le sue innovazioni, si prepara a vivere un’estate all’insegna della luce, della musica e della condivisione. Che l’estate carovignese abbia ufficialmente inizio!