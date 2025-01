Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, supportati dal Comando Provinciale di Brindisi con l’autoscala e la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), sono intervenuti nei pressi dell’hotel Incanto per recuperare una persona rimasta intrappolata nell’abitacolo della propria vettura precipitata in un dirupo.

Il malcapitato è stato estratto dal veicolo e affidato al personale del 118, che lo ha trasportato in ospedale per le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche le forze dell’ordine per accertare le cause del sinistro.