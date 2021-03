Accorciare le distanze tra i cittadini e le istituzioni, tutto nel più ampio concetto di televisione al servizio degli utenti.

Con questo spirito nasce “Linea diretta”, una serie di trasmissioni, ideate dal Gruppo Editoriale Domenico Distante sulle frequenze di Antenna Sud, il cui tema centrale sarà l’ascolto della gente, attraverso una semplice telefonata oppure un messaggio: segnalazioni, chiarimenti, anche semplici esigenze, grazie alla nostra emittente adesso sarà possibile sottoporre tutto ciò all’attenzione dei diretti interessati al fine di ricevere risposte immediate.

In studio per rispondere alle domande, ci saranno: sindaci, assessori, presidenti delle aziende municipalizzate e rappresentanti di enti e associazioni.

Un appuntamento settimanale, mercoledì (Lecce e Foggia), giovedì (Brindisi e Bat ) e venerdì (Taranto e Bari) saranno i giorni in cui questo nuovo format andrà in onda con la tecnica dello splittaggio, allargandosi così in tutte le province pugliesi contemporaneamente.

L’appuntamento sarà sempre alle 21, in diretta, le vostre segnalazioni potranno comunque pervenire alle nostre redazioni in qualsiasi momento, anche accompagnate da foto e video, un progetto semplice ma nel contempo innovativo, che intende far diventare protagonisti i telespettatori, il cui ruolo sarà l’asse portante di “Linea Diretta”. Sarà possibile interagire anche attraverso i canali social di Antenna Sud 13 e 85.

Insomma la Tv cambia a vantaggio dei cittadini.