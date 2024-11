Da martedì 8 ottobre e sino al 12 novembre 2024 è stato sviluppato nei tre Istituti scolastici afferenti all’IISS Ferraris De Marco Valzani di Brindisi e di San Pietro Vernotico – Polo Tecnico Professionale Messapia – un intenso ciclo di incontri seminariali di natura laboratoriale, centrati sull’Educazione ai Sentimenti, per condividere una Cultura del Rispetto per Sé e per l’Altro-da-Sé in ogni sua declinazione, dal rispetto dell’identità di Genere, a continuare con il rispetto del Diverso-da-Sé (per età, orientamento sessuale, credenze religiose, politiche e per le diverse abilità in campo).

I 12 incontri, fortemente voluti dalla Dirigente scolastica, Prof.ssa Rita Ortensia De Vito, si sono articolati con due macro interventi mirati: il primo, un workshop laboratoriale: La Mindfulness – Pratiche di Presenza e di Consapevolezza; il secondo, un seminario interattivo su l’Educazione Affettiva e Sessuale degli Adolescenti, con quattro distinti appuntamenti.

Tutti gli appuntamenti sono stati frutto dell’iniziativa e cura della dott.ssa Gabriella Gravili, che da oltre 25 anni dedica energie in questi ambiti, dedicandosi anche per questa seconda edizione, al Progetto Futura: La Puglia per la Parità, promosso dal Consiglio della Regione Puglia.

Nei dettagli, il workshop laboratoriale La Mindfulness – Pratiche di Consapevolezza è stato articolato in 7 appuntamenti della durata di 1 h. e 45^ ciascuno, rivolto agli studenti e ai docenti della Classe 2 AEC della sede Valzani di San Pietro Vernotico.

I partecipanti sono stati invitati ad allenare la propria consapevolezza alle sensazioni corporee, alle emozioni e ai propri schemi di pensiero-azione, allo scopo di osservare, riconoscere e comprendere le personali dinamiche interiori (percezioni, emozioni, sentimenti e pensieri), al fine di diventare maggiormente coscienti degli impulsi emozionali re-attivi al loro manifestarsi, per non essere agiti quando disfunzionali e all’interno dell’ambiente classe e al di fuori di esso, maturando delle specifiche riflessioni sugli stereotipi culturali di genere e sugli effetti a catena che, ancora oggi, si insinuano nelle relazioni quotidiane, per portare “presenza” e consolidare relazioni più autentiche e armoniose nell’ambiente classe, in quello ambiente familiare e sociale.

L’approccio metodologico utilizzato, con queste Pratiche, sia formali che in movimento, vissute in natura, alternate a pratiche dialogiche, a vari giochi con esercizi di yoga posturale ed energetico, è derivante dalla fusione del Protocollo Mindfulness MBSR – Based Stress Reduction, del quale la dott.ssa Gravili è Istruttrice certificata – del biologo Phd. John Kabat-Zinn con la Mindfulness del Maestro Thich Nhat Hanh, rivisitate sui fabbisogni scolastici.

Nei 7 incontri del percorso Mindfulness, gli Studenti ed i Docenti presenti sono stati accompagnati ad esplorare varie Pratiche di Presenza-Meditazione, con una attenzione vigile e focalizzata al respiro, alle sensazioni corporee e ai pensieri, con uno spazio specifico di osservazione anche al wondering, il “girovagare frenetico” della mente, che si sposta vorticosamente da un pensiero al successivo, a discapito della concentrazione, necessaria ai fini dell’apprendimento ma anche ai fini della trasformazione delle reazioni impulsive automatiche in forme assertive di dialogo.

Ai partecipanti sono state consegnate le tracce audio delle pratiche esplorate e sono stati suggeriti esercizie pratiche informali, (c.d. pratiche ponte) da fare a casa nei giorni a seguire, per facilitare l’allenamento nelle sette settimane di training.

Ogni studente/docente ha avuto la possibilità di acquisire una più piena consapevolezza psico-corporea, così come ha avuto l’opportunità di arricchirsi di competenze per la propria auto-regolazione emozionale, la reazione emotiva agli eventi esterni, che fungono da attivatori (ad es.: un conflitto con un docente o con un altro studente, e così via..).

I risultati registrati al termine di questo percorso dagli stessi docenti coinvolti: miglioramento generalizzato del clima classe, sviluppo di una maggiore empatia tra gli allievi coinvolti, che hanno sperimentato stili comunicativi più funzionali anche per una più efficace gestione / prevenzione delle conflittualità.

I successivi interventi del Progetto su L’Educazione ai Sentimenti per la Cultura del Rispetto sono stati realizzati con un incontro Seminariale interattivo di Educazione Affettiva e Sessuale di circa 3 h. e 30 min. in ciascuna delle sedi scolastiche, dove i 186 studenti del De Marco, i 163 studenti del Valzani e i 260 Studenti nel Ferraris, nella fascia di età tra i 14 ed i 19 anni, sono stati i co-protagonisti attivi dei vari seminari, dietro la guida della dott.ssa Gravili.

Gli studenti, hanno riflettuto con l’esperta di settore dal 2015, sui seguenti temi: gli ingredienti delle relazioni sane e nutrienti; i campanelli d’allarme nelle relazioni tossiche (sentimentali e sessuali); i sistemi contraccettivi esistenti per prevenire gravidanze indesiderate e infezioni trasmesse sessualmente; le trappole del revenge porn e del cybershaming.

L’interattività degli studenti è stata facilitata da un generoso spazio di “Domande (rivolte anche in formula anonima) e Risposte” sartoriali, preziose per scegliere di vivere relazioni sentimentali e sessuali consapevoli nell’incontro con l’Altr*, prendendosi cura della qualità nel proprio quotidiano e nel presente e nel futuro.