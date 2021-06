Il consiglio direttivo della Confcommercio della provincia di Brindisi ha approvato il Rendiconto di esercizio del 2020 che sarà sottoposto all’assemblea per l’approvazione definitiva. Approvato anche il bilancio di esercizio 2020 del C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica).

“Il 2020 è stato un anno difficilissimo – ha affermato la Presidente Anna Rita Montanaro – durante il quale proprio il comparto del commercio ha patito conseguenze drammatiche. Lo dimostrano, infatti, i ‘numeri’ riguardanti le chiusure di attività commerciali che non hanno retto l’impatto con la crisi determinata dall’emergenza sanitaria. Ciò nonostante, la Confcommercio in provincia di Brindisi ha fatto registrare dati in crescita (intorno al 40% rispetto all’anno precedente), a dimostrazione della bontà del lavoro svolto e dell’impegno con cui i dirigenti ed il personale hanno affrontato un periodo così difficile. Positivo anche il riscontro dell’attività svolta dai sindacati di categoria e il radicamento nei comuni della provincia, con l’avvio dell’attività delle prime delegazioni comunali”.

“Il 2020 ha segnato l’avvio effettivo – ha sostenuto il Direttore Angelo Colella – dell’attività del Centro di Assistenza Tecnica (C.A.T.) di Confcommercio Brindisi. Sono state poste le basi, infatti, per il lavoro che si sta realizzando nell’anno in corso attraverso corsi di formazione e attività di assistenza ai Distretti Urbani del Commercio della provincia di Brindisi. Subito dopo la pausa estiva sarà avviata una attività di formazione professionalizzante rivolta ai dipendenti delle imprese iscritte agli Enti Bilaterali. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla formazione abilitante ed alla formazione rivolta ai disoccupati. Il nostro C.A.T., inoltre, sarà impegnato nella redazione del Documento Strategico del Commercio dei comuni di Mesagne e di Torchiarolo.

Il C.A.T., infine, concentrerà le proprie attenzioni anche sull’offerta relativa al credito ed al settore igiene e sicurezza”.