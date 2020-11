E’ convocata l’Assemblea Elettiva del Sindacato Federpreziosi Brindisi – Associazione Provinciale delle imprese Orafe Gioielliere Argentiere Orologiere -Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Brindisi – ai sensi dell’art.22 comma 4 dello statuto sociale – presso la sede della ConfCommercio sita in Brindisi, Via A.B. Sabin n. 2 per il giorno 19 Novembre 2020 alle ore 07.00 in prima convocazione ed occorrendo, perv GIOVEDI’ 19 Novembre 2020 alle ore 14:30

in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente della ConfCommercio Brindisi – Dott.ssa Anna Rita MONTANARO;

2. Analisi situazione commercio nel settore degli Orafi – gioiellerie- argenterie- orologerie, con l’evento on line “Incontriamoci virtualmente” coordinato dal Direttore Federpreziosi ConfCommercio Nazionale Steven Tranquilli, finalizzato a far emergere spunti ed indicazioni per dare linfa alla Federazione brindisina. Un evento on line al quale si potrà partecipare cliccando sul link in fondo all’invito allegato alla presente;

3. Illustrazione servizi erogati da ConfCommercio Brindisi attraverso il C.A.T.- Centro di assistenza Tecnica – in materia di formazione e credito;

4. Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della Categoria;

5. Varie ed eventuali.