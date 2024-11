Il Catalogo Scuola e Salute sarà al centro della conferenza provinciale, promossa dal Gruppo interdisciplinare aziendale della Asl, e in programma il 14 novembre nell’Istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera Sandro Pertini di Brindisi, a partire dalle 9. L’incontro è rivolto a dirigenti scolastici, docenti referenti per l’educazione alla salute e presidenti dei Consigli di istituto di tutti gli ordini di scuole della provincia. Nel Catalogo sono illustrate 25 progettualità a valenza regionale, 27 a valenza provinciale (di cui 8 riferite alla Asl Brindisi) e 8 azioni informative.

Interverranno per i saluti il dirigente scolastico del Pertini, Marcello Castellano, il dirigente del Servizio regionale promozione della salute, Nehludoff Albano, il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio, la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Ambito territoriale di Brindisi, Tiziana Di Noia, e il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite.

Degli interventi per supportare al meglio gli operatori scolastici nella scelta delle attività parleranno il responsabile del Programma Scuole che promuovono salute – Piano regionale prevenzione 2021-2025, Pasquale Pedote, il dirigente scolastico Rosetta Carlino (Istituto Cappuccini, scuola capofila per Brindisi della Rete SHE), il coordinatore del Gruppo interdisciplinare aziendale Scuola-Salute, Liborio Rainò, la psicologa Claudia Giannone dell’Unità operativa Promozione della salute della Asl.

Il Catalogo Scuola e Salute è disponibile sul Portale regionale e sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/educazione-alla-salute.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI