Confesercenti Provinciale di Brindisi e l’associazione “AIARCO – il Salva Agente”, due importanti realtà locali nel settore politico sindacale imprenditoriale, dopo un confronto sui temi del rilancio economico post COVID e dell’esigenza di garantire sempre maggiori opportunità di servizio al settore deli Agenti e Rappresentanti di Commercio, hanno deciso di percorrere insieme i prossimi anni.

Tra i due Presidenti è stato infatti siglato un importante accordo di “affiliazione sindacale”, attraverso il quale AIARCO entra a far parte della grande famiglia Confesercenti, rappresentando da oggi in poi la FIARC Confesercenti (Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio) su tutto il territorio provinciale di Brindisi.

AIARCO, che oggi rappresenta già oltre 300 soci tra Agenti ed imprese operanti nel settore, potrà così contribuire allo sviluppo della base associativa FIARC Confesercenti ed implementare tutta una serie di nuovi servizi specialistici, dedicati agli imprenditori del settore, oggi tra i più colpiti dalla crisi economica post COVID.

“Attraverso questo importante accordo di seconda affiliazione potremo sicuramente aiutare tanti imprenditori oggi in difficoltà e garantire, grazie all’esperienza dei dirigenti AIARCO, un supporto professionale di alto profilo, perché la situazione attuale e le sfide del futuro non permettono più a nessuno di improvvisare ma richiedono competenza, capacità e dedizione, tutte caratteristiche che abbiamo trovato nell’associazione AIARCO e che da sempre rappresentano il nostro modo di agire e di affrontare i problemi” ha dichiarato il Presidente Provinciale Confesercenti f.f. Michele Piccirillo.

“Sono soddisfatto dell’accordo con FIARC CONFESERCENTI BRINDISI e sono fermamente convinto della validità della mia decisione perché in aggiunta ai servizi già offerti dell’associazione AIARCO, i nostri associati in tutta Italia potranno avvalersi dei servizi e delle convenzioni offerti da CONFESERCENTI” questo è quanto dichiara il Presidente dell’AIARCO Vito Ligorio.

In occasione del prossimo rinnovo dei gruppi dirigenti della Confesercenti, il direttore generale AIARCO sarà inoltre inserito quale componente di diritto della Presidenza Provinciale Confesercenti.