Ha riscosso tanto entusiasmo e soddisfazione, sia nei promotori dell’iniziativa che nei commercianti ed esercenti premiati per il loro lavoro ultradecennale, la cerimonia di consegna degli attestati per il riconoscimento di “Attività storiche e di Tradizione di Puglia”, svoltasi nei giorni scorsi presso la splendida cornice del Salone dell’Autorità portuale di Brindisi.

Si tratta di un evento con cui la Regione Puglia ha inteso promuovere in collaborazione con i comuni, le camere di commercio e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, la valorizzazione delle attività commerciali, artigianali e della ristorazione che rappresentano una testimonianza storico culturale del territorio pugliese. E’ intervenuto l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci.

“La Legge Regionale – ha dichiarato l’assessore Alessandro Delli Noci – valorizza la storicità dei piccoli negozi e delle botteghe, dando un valore ai titolari di quelle attività commerciali che hanno resistito alle difficoltà economiche. Alcune di queste attività hanno superato i 70 anni di esistenza e per questo, all’interno della cerimonia di oggi, abbiamo voluto riconoscerle come patrimonio di puglia. In un’epoca in cui crescono attività di media e grande distribuzione e franchising è giunto anche il momento di valorizzare la nostra tradizione e la nostra cultura”.

In questo contesto in continuo cambiamento, la Confesercenti della provincia di Brindisi, per tramite del Centro di assistenza Tecnica (CAT), e con la collaborazione dei comuni del territorio provinciale, è stata ancora una volta protagonista con la sua attività di affiancamento alla Regione Puglia per la promozione del marchio “Attività storiche e tradizione di Puglia”.

“E’ stato un lungo percorso – ha dichiarato il presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo – attuato dai nostri uffici per l’individuazione degli esercenti storici sostenendoli in questo complesso iter di riconoscimento. Si tratta di un riconoscimento molto ambito perché dà contezza della tenacia con cui questi esercenti di attività di vicinato hanno affrontato tutte le difficoltà, subendo la forte concorrenza della grande distribuzione, del commercio online per ultimo anche della pandemia da Covid e della post pandemia.

Lo Sportello informativo del CAT Confesercenti (Via Rubini, 12, Brindisi) opera gratuitamente in favore di tutte le imprese interessate per informare, sensibilizzare e promuovere i contenuti della L.R. 30/2021 accompagnandole nell’iter per l’ottenimento del riconoscimento.

Di seguito l’elenco delle aziende premiate:

Aziende di Brindisi: Caffè Olympia, Ristorante Penny, BrinFlora, Little Zoo, Sion, Macelleria Lobuono, Orologeria Nubile.

Aziende di Ceglie Messapica: Caffè Centrale, Albergo Tre Trulli.

Aziende di Mesagne: Camarda Macelleria, Devicienti Carla, Muri Rosa, Dodi Profumeria, Gioielli Costa, Buffetti, Boutique Follie, Regal la Maison Rouge, Bar Prestige.

Aziende di Ostuni: Osteria del Tempo Perso, Ceramiche Suma, Cisaria Mondadori, Macelleria de Leonardis

Azienda di san Michele Salentino: Venerito Eugenio, Prete Auto srl, Bellanova Stefano, Autocarrozzeria Ciraci, Calvelli Michele Antonio, Nigro Pneumatici, Amico Felice, Lodedo Antoio, Palumbo Oronzo, Vitale Oronzo, Aportone Antonio, Amico Emanuela, Bolognino Market.