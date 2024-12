La Confesercenti Provinciale di Brindisi esprime profonda solidarietà agli esercenti commerciali vittime della recente ondata di furti e vandalismi che ha colpito diverse località della provincia. I gravi episodi avvenuti nelle ultime ore, dal colpo all’Eurospin di Latiano ai danni causati a Francavilla Fontana, fino ai negozi razziati a San Pietro Vernotico e al tentativo di furto a Mesagne, rappresentano un evidente segnale di escalation criminale che desta grande preoccupazione.

Questi atti non solo arrecano gravi danni economici alle attività commerciali, ma minano il senso di sicurezza delle comunità locali, proprio in un momento dell’anno particolarmente delicato per il commercio. Le festività natalizie, infatti, sono storicamente accompagnate da un aumento delle attività delittuose ai danni degli esercenti, che già devono affrontare le sfide quotidiane di un contesto economico difficile.

Chiediamo con forza alle autorità competenti di intensificare i controlli sul territorio, con un piano straordinario di vigilanza che possa garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare il lavoro degli imprenditori locali.

È essenziale rafforzare la presenza delle forze dell’ordine, in particolare nelle ore notturne, e adottare misure preventive per arginare questa preoccupante tendenza.

Confesercenti Provinciale di Brindisi ribadisce il proprio impegno a collaborare con le istituzioni per individuare strategie efficaci contro la criminalità, consapevole che la sicurezza è un prerequisito indispensabile per il benessere delle comunità e dell’economia locale.

Invitiamo, infine, tutti i commercianti a segnalare prontamente eventuali situazioni sospette alle forze dell’ordine e a rafforzare, ove possibile, le misure di sicurezza presso le proprie attività. Confidiamo in una risposta immediata e coordinata per ripristinare serenità e fiducia nei nostri territori.

Michele Piccirillo. Presidente Confesercenti Provinciale di Brindisi