Confesercenti Provincia di Brindisi sottoscrive il protocollo d’intesa per sostenere la candidatura di Mesagne a Capitale italiana della Cultura per il 2024. Il percorso di condivisione avviato con la città di Mesagne ha lo scopo di avviare un’ampia collaborazione tra il Comune di Mesagne e Confesercenti provincia di Brindisi che collaborerà alla individuazione e promozione di attività ad ampio spettro per lo sviluppo – nell’ambito di “Mesagne Capitale Italiana della Cultura 2024” – di progetti socio-economico- culturali improntati ai principi di sostenibilità, innovazione e accessibilità.

Le iniziative ed i progetti realizzati nell’ambito di “Mesagne Capitale Italiana della Cultura 2024” saranno contraddistinti dalla collaborazione instauratasi, cui sarà data ampia visibilità con l’obiettivo di rafforzare la valenza dell’impegno congiunto per uno sviluppo culturale innovativo e accessibile.

La firma di questo protocollo d’intesa è un esempio di valorizzazione territoriale del quale dobbiamo andare fieri, così ha concluso il presidente provinciale di Confesercenti Brindisi Michele Piccirillo