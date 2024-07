Confesercenti della provincia di Brindisi infinita soddisfazione e smisurato orgoglio per il risultato davvero prestigioso e dall’alto valore storico e culturale per il nostro territorio del riconoscimento della Via Appia, che da Roma arriva a Brindisi, come patrimonio mondiale dell’UNESCO. La “Regina Viarum”, così è nota la Via Appia,è stata definita nella cerimonia ufficiale di Nuova Delhi come una delle opere di ingegneria più significative dell’antichità. E di tale opera Brindisi ha il pregio di averne conservato non solo il ricordo storico ma anche infrastrutturale.

“Questo eccezionale riconoscimento – dichiara il presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo – premia il lavoro svolto in questi anni da tutto il territorio, sia da parte pubblica che da privati e associazioni. Ora sarà fondamentale non disperdere gli sforzi compiuti finora ad ogni livello e cercare in tutti i modi di dare un senso logico, pratico, sociale ed economico a questo traguardo, sia per favorire il senso di appartenenza e aumentare l’autostima di ognuno di noi, che per rilanciare l’immagine del territorio, essendo consapevoli che tutto il mondo da oggi in poi saprà che a Brindisi c’è un pezzo di storia e di cultura che si è fregiato di siffatto riconoscimento. Per questo, è necessario a questo punto non perdere tempo, rimboccarsi le maniche e lavorare in sinergia con tutti i soggetti pubblici e privati interessati a dare risalto a questa novità che illuminerà da qui in poi il nostro cammino. In parole povere non dobbiamo perdere questa occasione di sviluppo. Tanti turisti verranno a Brindisi anche per vedere da vicino il tratto terminale della Via Appia e la città tutta, sia le istituzioni pubbliche che i soggetti privati, deve farsi trovare preparata e pronta, migliorando l’accessibilità e valorizzando le risorse produttive e enogastronomiche locali. Confesercenti sarà orgogliosa di offrire il suo contributo per promuovere e valorizzare il riconoscimento ottenuto dall’UNESCO, che è senza dubbio un volano di sviluppo culturale e turistico. Allo stesso tempo Confesercenti si porrà da subito da interfaccia tra i commercianti tutti e le istituzioni locali per programmare iniziative e per rafforzare il senso di appartenenza e consapevolezza del nostro straordinario patrimonio comune”.