In seguito alle determinazioni dell’’Assemblea generale della Sezione Industrie Metalmeccaniche di Confindustria Brindisi per il rinnovo delle cariche sociali, sono risultati eletti: Presidente, Fernando Parata (Scandiuzzi Steel Constructions SpA); Vice Presidente, Roberto Galluzzo (Tecnogal Service Srl); Consigliere componente aggiuntivo in Giunta: Licio Tamborrino (Scaff System); Consiglieri: Giuseppe Carrozzo (Athena Sud SpA); Massimo Cardamone (B.G.M. Srl); Francesca Zezzi (Eurotecnoimpianti Srl). Delegato Piccola Industria: Emanuele Spagnolo (Integra Nuove Tecnologie).

“È un onore rappresentare un settore che negli anni scorsi è stato tra i più importanti del territorio. Il mio impegno sarà quello di mettermi al lavoro e collaborare con tutte le aziende associate per creare un gruppo che sia pronto a cogliere le opportunità del mercato – dichiara il neo Presidente – Fernando Parata.

“Con il supporto di Confindustria Brindisi ci impegneremo per creare percorsi formativi qualificanti al fine di rispondere alle esigenze e alle carenze professionali del territorio nel comparto metalmeccanico”.

Obiettivi che potranno essere raggiunti – continua il Presidente – nel rispetto dei ruoli e con attuazione di un modello di lavoro basato su una logica di rete.