“Oggi condividiamo il giusto riconoscimento verso chi con dedizione e impegno ha testimoniato massimo attaccamento al Paese e alle Istituzioni che non possono che rinvigorirsi quando sono rappresentate da persone che ne hanno a cuore il futuro e che con il loro esempio e il loro comportamento riescono a determinare scelte che rispondono alle reali necessità della collettività”.

Con queste parole il Prefetto Luigi Carnevale ha accolto stamane, alla presenza delle massime autorità locali, gli insigniti delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Presidente della Repubblica lo scorso 2 giugno, riconoscimento destinato a ricompensare coloro che hanno acquisito benemerenze verso la Nazione nei diversi campi “delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari “.

La cerimonia ha avuto luogo presso Palazzo Montenegro nei saloni di rappresentanza della Prefettura ed è stata abilmente presentata dal giornalista Antonio Celeste.

Sono stati consegnati, in particolare, un diploma di Ufficiale al Capitano di Fregata Pasquale Dell’Aquila, di Francavilla Fontana e in servizio presso lo Stato Maggiore della Marina Militare Italiana, e 5 diplomi di Cavaliere ai seguenti nominativi: Tenente Colonnello Massimo Battista, di Francavilla Fontana e in servizio presso lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Tenente Colonello della Guardia di Finanza Giuseppe Micelli di Oria e in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, Dott. Mario Monopoli, di Ostuni, Funzionario Agrario in servizio presso l’Ispettorato Repressione Frodi di Bari, Brigadiere Capo dei Carabinieri qualifica Speciale Angelo Ruggiero di Latiano e in Servizio presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, Maresciallo della Guardia di Finanza Francesco Spinelli di Brindisi e in servizio presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi.