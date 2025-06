Magia, emozioni e impegno. Questi i tre ingredienti principali che hanno caratterizzato la prima edizione del “Premio Eccellenza Confesercenti”, che si è svolta a Brindisi, presso la meravigliosa e affascinante Sala della Colonna di Palazzo Nervegna. Magia per la location, emozioni quelle percepite nei volti di chi ha ricevuto il premio, impegno innanzitutto per tutto il lavoro svolto dallo staff di Confesercenti della provincia di Brindisi, presieduto da Michele Piccirillo, e poi impegno anche per il lavoro che giorno dopo giorno

mettono in atto gli imprenditori commercianti per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, settore per settore.

Qualità, professionalità e sicurezza. Questi i criteri individuati dalla commissione per questa prima edizione. Dal prossimo anno, uno specifico bando indirizzerà i commercianti nella loro candidatura a ricevere il premio “Eccellenza”. L’obiettivo è valorizzare le eccellenze locali che, ogni giorno, contribuiscono allo sviluppo economico e sociale della provincia, rappresentando con impegno e dedizione il volto migliore dell’imprenditoria brindisina.

Consegnate targhe e pergamene a quattro esercenti per ciascuna delle sette categorie individuate. Più, due riconoscimenti a parte, uno per la Categoria “Giovani Imprenditori”, l’altro per “Impresa Donna”.

“L’iniziativa si propone di diventare un appuntamento fisso annuale – con l’obiettivo di creare una rete tra le imprese virtuose, incentivare il miglioramento continuo e promuovere la cultura dell’eccellenza nel commercio e nei servizi.

Presenti il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, l’on. Mauro D’Attis, il vicario del Prefetto, dott.ssa Maria Antonietta Olivieri, il consigliere regionale Alessandro Leoci, Sindaci e Assessori di alcuni comuni del territorio provinciale, il direttore di Confesercenti Bari Levante, Pietro Tutino, il presidente regionale Assoturismo, Giancarlo De Venuto, i professori universitari Massimo Guastella per UniSalento e Giovanni Lagioia per UniBa.

Al termine della manifestazione, è stata presentata la commissione che esaminerà le domande di partecipazione al premio Eccellenza 2026: prof. Massimo Guastella, Emma Taveri, Giusy Rosiello, il prof, Giovanni Lagioia e Michele Piccirillo.

Ecco l’elenco, in ordine sparso, delle attività e dei commercianti premiati:

Idea Sposa Eurosud di San Vito, Noha srl di Brindisi, Penny Black di Brindisi, TessilCofano di Fasano, Brunda Pizzeria di Brindisi e Mesagne, Osteria del Tempo Perso di Ostuni, Trattoria Pantagruele di Brindisi, La Locanda del Porto di Brindisi, Società Agricola Pezza Viva Nuova di Torre S.Susanna, Big Market Paolo Valente di Brindisi, Fedele Enogastronomia di Brindisi, Gluti…no! di Brindisi, Bar Betty di Brindisi, Bar Pasticceria “Da Ciccio” di Ostuni, Bar 83 e “Bonito” di Ostuni, Bar Manhattan di Brindisi, Riva Marina Resort di Carovigno, Hotel Blue Rose’s di Mesagne, Okta’gona Beach e Restaurant di Brindisi, Hemingway beach di Brindisi, Lido Bosco Vedere di Ostuni, Canne Bianche Hotel di Torre Canne-Fasano, Borgo Egnazia di Savelletri di Fasano, Prete Auto di San Michele Salentino, Florarte Proto di Ostuni, Real Estate Broker Toscano Daniela Angelini di Brindisi, Brin mense di Brindisi, Naviglio e Fiume gioielleria. Per la categoria giovani imprenditori Prato Bistrot di Cellino S.Marco e per la categoria Impresa Donna, Hermitage centro estetica di Brindisi.