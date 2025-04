Nella giornata di domani si terrà una Conferenza dei Capigruppo Consiliari del Comune di Brindisi in ordine alla organizzazione di una seduta straordinaria di Consiglio Comunale in memoria di Papa Francesco, intenzione già manifestata dal Sindaco nel corso

dell’ultimo Consiglio Comunale.

Un’iniziativa che, pur animata da sentimenti sinceri e assolutamente condivisi, rischia di scivolare nella retorica o nel formalismo, elementi assolutamente estranei alla eredità spirituale consegnataci da Papa Francesco.

A nostro parere il dolore, la riflessione e la riconoscenza per una figura di tale storica portata non si traducono efficacemente in una seduta istituzionale straordinaria.

Un consiglio comunale, per sua natura, è lo spazio del governo locale, della programmazione e del confronto sui temi concreti che riguardano i cittadini. Inserire nell’agenda politica un evento simbolico di questa portata rischia di svuotare di senso lo stesso momento commemorativo oltre che di politicizzare un evento di enorme significato spirituale.

Ben più opportuno e più consono al sobrio esempio di vita offerto da Papa Francesco sarebbe il patrocinio e l’organizzazione da parte del Comune di Brindisi di un momento di incontro al di fuori delle sedi istituzionali (ad esempio presso Palazzo Granafei Nervegna) aperto alle Autorità ed a tutta la cittadinanza con voci diverse – laiche e religiose, culturali e sociali – interventi qualificati e testimonianze dirette, capaci di offrire strumenti per comprendere l’impatto sulla società contemporanea e il patrimonio spirituale, culturale e sociale donato da Papa Francesco.

Un’occasione per dialogare, ricordare, discutere in modo costruttivo sul suo pontificato, sulle sfide che ha affrontato e su quelle che lascia in eredità.

Un’opportunità per accogliere ed elaborare il lutto di un’intera comunità, ma anche per trasformarlo in pensiero e in azione.

Nell’ambito della Conferenza Capigruppo di domani provvederemo a formalizzare tale richiesta di un incontro pubblico da organizzarsi in giorno e fascia oraria tali da consentire la più ampia partecipazione da parte della cittadinanza.

Ove tale proposta non dovesse trovare accoglimento prenderemo comunque parte, non per condivisione ma per senso di responsabilità, alla seduta monotematica del Consiglio Comunale devolvendo il nostro gettone di presenza alla CARITAS DIOCESANA di Brindisi.

Diego Rachiero (ATTIVA BRINDISI)

Pasquale Luperti (UGUAGLIANZA CITTADINA)

Michelangelo Greco (MOVIMENTO REGIONE SALENTO)

Riccardo Rossi (BRINDISI BENE COMUNE)