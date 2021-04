Il Presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, ha convocato per giovedì 29 aprile, alle ore 9.00, in via telematica, il consiglio provinciale, in seduta di prima convocazione, in via d’urgenza, per l’esame dei seguenti argomenti, iscritti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute consiliari precedenti del 21, 28 e 29.12.2020;

2. Presa d’atto modifica costituzione Gruppi Consiliari della Provincia di Brindisi. Mandato amministrativo 2019-2021”;

3. Presa d’atto ulteriore modifica componenti Conferenza dei Capigruppo. Mandato amministrativo 2019-2021”.

4. Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili di proprietà provinciale – Corrispettivi per l’installazione di mezzi pubblicitari lungo le S.P. – triennio 2021-2023.

5. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – art. 21 del D.Lgs. 50/16 e Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale – Approvazione.

6. Documento Unico di Programmazione (DUP) – Triennio 2021/2023 – Approvazione.

7. Bilancio di Previsione – Triennio 2021/2023 – Approvazione.

8. Accordo tra il Comune di Latiano e la Provincia di Brindisi per la concessione in regime di comodato gratuito dell’edificio destinato ad uso scolastico e sito in Via Papa Giovanni XXIII n. 5 a Latiano- Approvazione schema di convenzione.

9. Esecuzione sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1779/2020. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

10. Affidamento in convenzione alla società S. Teresa S.p.A. del servizio di “Gestione entrate”. Anno 2021

11. Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale di competenza dell’ATO della Provincia di Brindisi. Approvazione e Determinazioni.

12. Trasporto Pubblico Locale di competenza dell’ATO della Provincia di Brindisi. Atto di indirizzo per l’espletamento delle procedure di affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico locale (TPL) urbano ed extraurbano della Provincia di Brindisi.

13. Individuazione, ai sensi dell’articolo 197, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di localizzazione definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali